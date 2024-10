OnlyFans-Model liegt leblos im Hafenbecken: Ihr plötzlicher Tod gibt Rätsel auf

Florida (USA) - Adriana Vieira protzte leicht bekleidet auf Yachten, in schicken Hotels und mit Luxus-Autos bei Instagram. Mehr als eine halbe Million Menschen folgten dem Leben von "Lady Rich Forever". Jetzt ist die Brasilianerin tot.

Adriana Vieira (†31) führte scheinbar ein Leben im Luxus. Sie hinterlässt einen Sohn. © Screenshot/Instagram/adrianavieiraof

Wie The Sun berichtet, wurde die 31-Jährige im Hafen von Miami in den USA entdeckt. Ihr Körper trieb laut brasilianischen Medien am 21. September leblos im Wasser.

In der Nacht zuvor soll Vieira, die sich ihr Geld mit Rap-Musik, als Stripperin und Model sowie freizügigen Inhalten auf der Plattform OnlyFans verdient hat, Gast bei der Yacht-Party eines unbekannten Rappers gewesen sein.

Vieira habe Berichten zufolge ihr letztes Lebenszeichen gesendet, als sie in jener Nacht im Hafen der US-Metropole schwimmen ging. Woran das OnlyFans-Model zu Tode gekommen ist, könne aktuell niemand genau sagen.

Ihre Leiche müsse zuerst von Gerichtsmedizinern obduziert werden. "Ich möchte, dass der Tod meiner Tochter untersucht wird und brauche Hilfe, um ihre Leiche zurückzubringen", sagte ihre in Brasilien lebende Mutter Antônia.