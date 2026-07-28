"OnlyFans"-Newcomerin Sarah Kern verrät pikanteste Details: "Ich hatte noch nie schlechten Sex"
Malta - Seit Mitte Juni teilt Sarah Kern (57) freizügige Inhalte im Netz und lässt sich dafür von zahlreichen Usern bezahlen. Jetzt kommt die Ex-Dschungelcamperin aber mit einer schlüpfrigen Beichte um die Ecke.
Erst vor Kurzem hatte die 57-Jährige unmissverständlich klargestellt, dass ihr neues Business richtig "in der Kasse scheppert".
Im Talk mit BILD dreht sich beim ehemaligen Playboy-Nacktmodell neuerdings alles wieder ums Thema Männer.
Denn: Die 57-Jährige erklärt, noch keine schlechten Erfahrungen im Bett gemacht zu haben. "Ich hatte noch nie schlechten Sex!"
Das einstige Model nimmt dabei kein Blatt vor den Mund, erklärt sogar offen und ehrlich, worauf es ihr beim Liebesspiel ankommt. "Guter Sex muss für mich wild und leidenschaftlich sein. Wenn man schon beim Küssen mit Herzklopfen übereinander herfällt. Ohne Küssen geht bei mir gar nichts."
Auf eine Sache hat sie zwischen den Laken allerdings keinen Bock. "Bei Blümchensex ohne Caramba bin ich raus, da habe ich dann lieber keinen Sex."
Sarah Kern steht auf diesen Typ Mann
Gern erinnert sich die Ex-Frau von Otto Kern (†67) auch an ihre Anfänge zurück und daran, mit den Männern von damals Katz und Maus gespielt zu haben.
"Ich war schon eine Feuerlegerin. Wenn ich Lust auf jemanden hatte, dann habe ich diese auch ausgelebt. Wenn ich keine mehr hatte, sagte ich Ciao", sagt sie rückblickend.
Ihren Bodycount hält sie für überschaubar und absolut im Rahmen. Das liegt ihrer Meinung nach auch an zwei Ehen. "Ich habe nicht mitgezählt. Aber es hält sich in Grenzen, weil ich ja auch zweimal verheiratet war."
Damals wie heute kommt es ihr nicht immer auf Äußerlichkeiten an, erklärt sie. "Eher dunkel, aber am meisten stehe ich auf Männer, die einen Raum erfüllen und Charisma haben. Auch intelligente Männer finde ich sexy. Es muss nicht immer ein Sixpack sein."
Auf die Idee, mit OnlyFans die Kasse klingeln zu lassen, war Sarah Kern nur deshalb gekommen, weil sie ihre Lust wieder ausleben will. "Ich fühle mich weiblicher, und meine körperliche Lust ist zurück. Meine Zeit als Nonne wird sehr bald vorbei sein."
Titelfoto: Kabel Eins/Kabel Eins/obs