"OnlyFans"-Newcomerin Sarah Kern verrät pikanteste Details: "Ich hatte noch nie schlechten Sex"

Malta - Seit Mitte Juni teilt Sarah Kern (57) freizügige Inhalte im Netz und lässt sich dafür von zahlreichen Usern bezahlen. Jetzt kommt die Ex-Dschungelcamperin aber mit einer schlüpfrigen Beichte um die Ecke.

Circa 90.000 Euro soll Sarah Kern (r.) vor zwei Jahren im Dschungelcamp kassiert haben - mit OnlyFans will sie mehr verdienen. © Stefan Thoyah/RTL+/dpa

Erst vor Kurzem hatte die 57-Jährige unmissverständlich klargestellt, dass ihr neues Business richtig "in der Kasse scheppert".

Im Talk mit BILD dreht sich beim ehemaligen Playboy-Nacktmodell neuerdings alles wieder ums Thema Männer.

Denn: Die 57-Jährige erklärt, noch keine schlechten Erfahrungen im Bett gemacht zu haben. "Ich hatte noch nie schlechten Sex!"

Das einstige Model nimmt dabei kein Blatt vor den Mund, erklärt sogar offen und ehrlich, worauf es ihr beim Liebesspiel ankommt. "Guter Sex muss für mich wild und leidenschaftlich sein. Wenn man schon beim Küssen mit Herzklopfen übereinander herfällt. Ohne Küssen geht bei mir gar nichts."

Auf eine Sache hat sie zwischen den Laken allerdings keinen Bock. "Bei Blümchensex ohne Caramba bin ich raus, da habe ich dann lieber keinen Sex."