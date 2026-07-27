Jella Haase rechnet mit Schönheitsdruck ab: "Ich will nicht krampfhaft jünger aussehen"

Berlin - Knallblauer Lidschatten, verschmierter Eyeliner und pinke Lippen – Jella Haase (33) ist vielen noch als Kultfigur Chantal aus "Fack ju Göhte" im Gedächtnis. Privat setzt die Schauspielerin allerdings auf einen ganz natürlichen Beauty-Look.

Jella Haase (33) lässt privat gerne die Schminke im Schrank und zeigt sich stattdessen ganz natürlich in der Öffentlichkeit. © Instagram/jellahaase

Ihr perfekter Start in den Tag klingt zunächst nach purem Luxus: Spa, Sauna, Schwimmen und ein bisschen Sonne. Danach noch ordentlich eincremen – und schon fühlt sich die Schauspielerin rundum erholt.

Gegenüber GALA verrät die 33-Jährige, dass Erholung für sie das wichtigste Beauty-Geheimnis ist. "Das Allerschlimmste für unsere Haut und für unsere seelische Gesundheit ist Stress", sagt sie. Bei ihr zeige sich dieser sofort im Gesicht. Auch zu wenig Schlaf hinterlasse Spuren.

Dennoch macht die TV-Bekanntheit klar: Sie wolle nicht krampfhaft jünger aussehen, sondern ganz selbstverständlich altern. Falten oder Pigmentflecken gehören für sie dazu.

Dabei kritisiert Haase mit deutlichen Worten den unterschiedlichen Umgang mit Männern und Frauen: "Männer sehen toll aus, wenn sie Falten bekommen, aber Frauen wird es überhaupt nicht zugestanden." Für sie sei das ein strukturelles, patriarchales Problem.

Ganz frei von äußerem Druck ist aber auch die Schauspielerin nicht. Sie müsse sich selbst immer wieder daran erinnern, sich zu akzeptieren.