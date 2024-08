Pärchen beim Sex am heiligen Schrein erwischt - Knast

Kesennuma (Japan) - Ein Österreicher (61) wollte voll und ganz in die reiche Kultur Japans eintauchen und verabredete sich mit einer freizügigen Einheimischen zum Liebesspiel an einem Shintō-Schrein. Er sitzt seitdem im Knast.

Der Österreicher soll sich mit einer einheimischen Bekannten an einem Schrein vergnügt haben. (Symbolbild) © 123rf/wombatzaa

Ein Tourist aus Österreich war von der japanischen Gastfreundlichkeit so angetan, dass er sich von seiner neuen Bekannten den heiligen Wald "zeigen" ließ.

Doch bei der Besichtigung des Shintō-Schreins von Kesennuma ging es ziemlich heiß her, berichtet die "Kronen Zeitung". Völlig ungeniert vergnügten sich der Tourist und die Einheimische auf der heiligen Stätte. An einer gut einsehbaren Stelle auf dem ausgedehnten Areal, am helllichten Tag, wurden die beiden von Schrein-Besuchern beim Liebesspiel beobachtet.

Der 61-Jährige und die Mittvierzigerin waren voll und ganz in den Kulturaustausch vertieft, machten es sich im Schatten eines Gebäudes gemütlich, wo er sich lässig an der Wand abstützte.

Das heiße Abenteuer kam allerdings zu einem vorzeitigen Ende. Die Polizei erwischte das Pärchen in flagranti. Für den Touristen ging es vom Schrein in den Knast.