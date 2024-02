Sex auf fremder Terrasse: "Sie waren komplett schamlos"

7 Uhr am Morgen häuften sich beim 53-Jährigen die Benachrichtigungen. "Ich bin geschockt, unsere Privatsphäre wurde aufs Ärgste verletzt", so Markus, dessen Name von der Redaktion geändert wurde.

Das Verhalten des Liebes-Paares regt ihn einfach nur auf. "Sie haben sich nicht einmal umgeschaut, ob jemand zusieht. Sie waren komplett schamlos."

Ringsherum gebe es jede Menge Wald, so der 53-Jährige, wo sie sich hätten vergnügen können. "Was soll das? So etwas will ich nie mehr erleben." Scheint, als ob das Schäferstündchen traumatische Bilder hinterlassen habe.

Der IT-Fachmann hat bereits Anzeige bei der Polizei gestellt. Denn auch wenn die Sex-Sause lustig klingt, strafbar ist das Ganze dennoch.

Sollte das Paar erwischt werden, müsst es sich wegen Hausfriedensbruch verantworten. Dann droht den beiden eine Geldstrafe, im schlimmsten Fall sogar eine Freiheitsstrafe.