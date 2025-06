Penis-Panne hält ihn nicht auf: Leichtathletik-Ass reißt mitten im Rennen die Hose

Doch kurz nach dem Start des Rennens ging dieses plötzlich gehörig in die Hose: Die Shorts des 1,87-Meter-Mannes riss, und sein Penis schlug mit jedem Schritt gut sichtbar hin und her!

Robinson, der sich vor wenigen Wochen noch mit der US-Mixed-Staffel zum World-Relay-Sieger gekürt hatte, stellte über 400 Meter Hürden seine absolute Topform unter Beweis und führte den Wettkampf in Ostrava von Beginn an klar an.

Chris Robinson (M.) konnte den Fauxpas mit Humor nehmen. © Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Irgendwann gab Robinson auf und zog das Rennen einfach durch - offenbar nach dem Motto: "Je schneller ich fertig bin, desto schneller kann ich mir etwas anziehen."

Und so rannte der US-Amerikaner so schnell wie fast noch nie in seinem Leben zuvor, gewann das Rennen mit Saisonbestleistung von 48,05 Sekunden, nur ein Zehntel hinter seiner persönlichen Bestleistung aus dem vergangenen Jahr und in der sechstschnellsten Zeit, die in dieser Saison bisher überhaupt gelaufen wurde.

Kaum vorstellbar, was ohne seinen ständigen Griff in den Schritt möglich gewesen wäre, doch Robinson konnte die peinliche Situation mit Humor nehmen.

Nachdem er mit einem Salto ins Ziel gestürzt war, kam der 24-Jährige auf dem Boden liegend aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus, schüttelte lediglich den Kopf über das Malheur.