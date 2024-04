Plötzlich wieder da! Mit diesem Mann hat Eva Benetatou Ostern verbracht

Wahrscheinlich aber nur wegen Sohnemann George (2) - der Racker dürfte von dem Stress seiner Eltern noch nichts mitbekommen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Davon scheint angesichts der jüngsten zuckersüßen Momentaufnahme offenbar aber keine Spur mehr zu sein.

An der Seite seiner temperamentvollen Ex ließ sich der 34-Jährige die Hände bemalen, um am Ende ein putziges Bild zu schaffen. Mit den Worten "Happy easter, love this", lud die 31-Jährige, die noch an Ostersonntag gewaltige Fan-Kritik einstecken musste, die kurzen Familienszenen auf Instagram hoch.

Trotz aller Streitigkeiten, Zickereien und Anfeindungen scheint für das Ex-Paar die Zeit mit dem zweijährigen Sohnemann an erster Stelle zu stehen - das hatte die ehemalige Flugbegleiterin auch in der Vergangenheit immer wieder betont.

Ihre jüngste Ankündigung, aufgrund zahlreicher Fan-Kommentare ein eigenes Sex-Tape gedreht zu haben, stellte sie schließlich als Aprilscherz klar. "Auf gar keinen Fall! Sowas gibts nicht von mir. Das war natürlich nur ein Scherz."