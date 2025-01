Polizei machtlos: Gefälschte Nacktfotos von "Love Island"-Star landen im Netz!

"Als ich das Bild sah, wusste ich sofort, dass es von einem Shooting stammte, das ich gemacht hatte, und es wurde von der KI so verändert, dass es aussah, als hätte ich nichts an", erklärte die 33-Jährige fassungslos.

Wie The Sun berichtete, wurde dieses Foto vor rund einem Jahr weit verbreitet. Auch wenn sich der britische "Love Island"-Star oft in Dessous zeigt, hatte sie sich nie komplett ausgezogen.

Es handelte sich um einen Deepfake, also ein täuschend echt wirkendes Bild, das jedoch künstlich erstellt wurde.

Darunter auch die schlimme Botschaft, dass sich ein 14-jährigen Mädchen, das Leben nahm, nachdem ein gefälschtes Nacktbild in ihrer Schule die Runde gemacht hatte.

Schnell wandte sie sich an die örtliche Polizei, doch diese konnte ihr leider nicht helfen. Denn die Website, mit der das Bild erstellt wurde, stammte nicht aus Großbritannien .

Sie fügte hinzu: "Es war auf einer Website, die für diese KI-Technologie warb, und ich wurde als Werbung benutzt, um die Leute dazu zu bringen, auf Pornoseiten zu klicken - vielleicht in dem Glauben, dass sie mich dort sehen würden."

Auch Stars wie Emma Stone (36, l.), Taylor Swift (35, M.) und Angelina Jolie (49, r.) wurden Opfer von Deepfake-Bildern. © Bildmontage: Jordan Strauss/AP/dpa, Jordan Strauss/Invision/AP/dpa, Evan Agostini/Invision/AP/dpa

"Wir alle teilen unsere Urlaubsbilder, Bilder von uns in Bikinis [...], und die Tatsache, dass jemand diese Bilder einfach nehmen und damit machen kann, was er für richtig hält, ohne dass man etwas dagegen tun kann, ist schrecklich", so der Reality-Star.

Doch nicht nur die 33-Jährige wurde Opfer der gefälschten Fotos. Auch Hollywood-Stars wie Taylor Swift (35), Emma Stone (36) und Angelina Jolie (49) mussten sich mit solchen Bildern herumschlagen.

Cally Jane ist der Meinung, dass die Menschen, die Deepfakes von Personen erstellen, in die Liste der Sexualstraftäter aufgenommen werden sollten.

"Es wäre eine enorme Abschreckung, wenn diese Männer auf die Liste gesetzt würden. Die Leute würden es sich zweimal überlegen, ob sie so etwas tun."