Pornostar Angela White ist "besessen" von ihm: Dieser Promi steht auf ihrer "Bucket List"

Sydney (Australien) - Angela White (40) zählt zu den bekanntesten Pornodarstellerinnen der Welt. Allein bei Instagram folgen ihr rund zehn Millionen Menschen. Die Australierin hat vieles in ihren pikanten Filmen erlebt und mitgemacht. Trotzdem wünscht sich die 40-Jährige noch einen ganz bestimmten "Drehpartner".

Ob David Attenborough den Hörer abnehmen würde, sollte ihn Pornostar Angela White (40) anrufen? © Screenshot/Instagram/theangelawhite

White war kürzlich Gast in der Frühstückssendung "Beau, Cat & Woodsy" des australischen Radio- und Onlinesenders Triple M. Dabei fühlte Moderator Beau Ryan (40) - ein ehemaliger Profi-Rugby-Spieler - der Darstellerin auf den Zahn.

Ryan wollte wissen, welche Berühmtheit aus aller Welt einmal in einem von Whites Filmen einen Gastauftritt haben solle.

Für die 40-Jährige schien die Frage nicht überraschend gewesen zu sein. White antwortete wie aus der Pistole geschossen: "David Attenborough". Damit hatten wohl weder die Zuhörer noch Host Beau Ryan gerechnet.

Wie um alles in der Welt kam die Australierin so schnell auf den berühmten britischen Dokumentarfilmer, der immerhin schon stolze 99 Jahre alt ist? "Ich bin besessen von David Attenborough", sagte das Pornosternchen und ließ ihre Pläne danach konkreter werden.