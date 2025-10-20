Pornostar Angela White ist "besessen" von ihm: Dieser Promi steht auf ihrer "Bucket List"
Sydney (Australien) - Angela White (40) zählt zu den bekanntesten Pornodarstellerinnen der Welt. Allein bei Instagram folgen ihr rund zehn Millionen Menschen. Die Australierin hat vieles in ihren pikanten Filmen erlebt und mitgemacht. Trotzdem wünscht sich die 40-Jährige noch einen ganz bestimmten "Drehpartner".
White war kürzlich Gast in der Frühstückssendung "Beau, Cat & Woodsy" des australischen Radio- und Onlinesenders Triple M. Dabei fühlte Moderator Beau Ryan (40) - ein ehemaliger Profi-Rugby-Spieler - der Darstellerin auf den Zahn.
Ryan wollte wissen, welche Berühmtheit aus aller Welt einmal in einem von Whites Filmen einen Gastauftritt haben solle.
Für die 40-Jährige schien die Frage nicht überraschend gewesen zu sein. White antwortete wie aus der Pistole geschossen: "David Attenborough". Damit hatten wohl weder die Zuhörer noch Host Beau Ryan gerechnet.
Wie um alles in der Welt kam die Australierin so schnell auf den berühmten britischen Dokumentarfilmer, der immerhin schon stolze 99 Jahre alt ist? "Ich bin besessen von David Attenborough", sagte das Pornosternchen und ließ ihre Pläne danach konkreter werden.
Angela White hat Sir David Attenborough auf ihrer Bucket List
Sex im Weltraum? Für Angela White ein weiterer Traum
White wolle sich nicht etwa vor der Kamera mit dem preisgekrönten Forscher austoben, viel mehr würde sie gefallen daran finden, wenn der 99-Jährige einen ihrer Filme vertonen würde.
Der Darstellerin schwebt vor, eine Szene nur für Attenborough zu drehen und würde sogar Wünsche inhaltlicher Art von ihm entgegennehmen. Jetzt liegt der Ball wohl beim gebürtigen Londoner.
Im Mai war White schon einmal in Plauderlaune und gab im Gespräch mit news.com.au einen weiteren, unerfüllten Wunsch von ihrer Bucket List preis. "Ich möchte Sex im Weltraum haben", offenbarte die 40-Jährige damals. Wohl wissend, dass die Vorstellung von "Geschlechtsverkehr in der Schwerelosigkeit" wahrscheinlich für immer ein Traum bleiben wird.
"Ich bin so fasziniert und neugierig darauf - auch, wenn ich es nicht in den Weltraum schaffen kann", sagte der Pornostar.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/theangelawhite, Jonathan Brady/PA/AP/dpa