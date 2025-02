Positiver Dopingtest bei Triathlon-Europameisterin - der Grund ist skurril

Es habe sich um eine so geringe Menge wie eine Prise Salz in einem Schwimmbad gehandelt und ihr damit ohnehin keine Leistungssteigerung eingebracht, doch sie habe keine Ahnung gehabt, wie die Substanz in ihren Körper gelangt sei.

Simmonds Haarproben im fraglichen Zeitraum sind offenbar negativ gewesen, die ihres Partners positiv. © Pepe Korteniemi/Lehtikuva/dpa

"In Anbetracht der zeitlichen Abfolge der Ereignisse - insbesondere der Tatsache, dass ich sechs Tage zuvor und 22 Tage danach eine negative Dopingkontrolle hatte und dass mein Partner und ich sowohl am Tag vor als auch am Tag nach meiner Dopingkontrolle am 8. Dezember 2024 intime Beziehungen hatten - sind mein Anwaltsteam und ich zu dem Schluss gekommen, dass diese Substanz durch die Übertragung von Körperflüssigkeiten in mein System gelangt ist", schrieb die 31-Jährige weiter.

Kurz: Simmonds holte sich ihren positiven Dopingtest bei Sex!

Die Schweizerin versucht nun alles, um im Doping-Verfahren ihre Unschuld zu beweisen, und verweist dabei auch auf ihre saubere Vergangenheit.

"Ich bin in den letzten Jahren regelmäßig getestet worden, sowohl während als auch außerhalb von Wettkämpfen, und die Ergebnisse waren immer negativ", erklärte Simmons. "Deshalb ist dieser Fall ein Albtraum für mich und etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich mich in meinem Leben damit beschäftigen müsste."

Ob sie mit ihrer Argumentation aber auch die Anti-Doping-Behörden von ihrer Unschuld überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Der zweimaligen WM-Dritten drohen bis zu vier Jahre Sperre.