Das war's mit dem Sex-Deal! Ex-BVB-Star und Model sind kein Paar mehr

Offiziell zusammen war das Paar seit 2023, soll sich allerdings schon länger gekannt haben. Im Sommer 2022 waren die ersten Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen dem Fußballer und der Blondine aufgekommen.

Das Paar stand gerne im Rampenlicht, sorgte immer wieder für großes Aufsehen - vor allem Goicoechea ließ mit pikanten Details zu der Beziehung tief blicken.

So plauderte die 27-jährige Influencerin völlig ungeniert über das Sexualleben der beiden. In einer Talkshow verriet sie, wie oft es beim Paar zum Liebesakt kommt - und dass sogar ein Pakt geschlossen wurde: "Wenn wir es an einem Tag nicht machen, musst du am Tag danach zweimal ran."

Das Model weiß, wie man sich in Szene setzt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Immer wieder lässt sie mit pikanten Schnappschüssen die Herzen der etwa 1,8 Millionen Insta-Fans höherschlagen.

Bartra stand von 2016 bis 2018 beim Bundesliga-Klub Borussia Dortmund unter Vertrag. Es folgte der Wechsel in die Türkei zu Trabzonspor, ehe es ihn 2023 zum spanischen Erstligisten Betis Sevilla zog.