Joachim Llambi sagt Leipziger Festival eine Stunde vorher ab: "Das war für uns ein Schock"

Leipzig - Joachim Llambi (60) sollte am Wochenende eigentlich in Leipzig auftreten - doch hat ganz kurzfristig abgesagt. Schuld ist eine Kettenreaktion, die mit Andrea "Kiwi" Kiewel (60) und dem ZDF-Fernsehgarten zu tun hat.

Wie die Organisatoren Oliver Thalheim und Tina Spiesbach-Hepkedes am Sonntag mitteilten, sei der schlimmste Fall eingetreten: "Eine Stunde vor Festival-Beginn rief Joachim Llambi an und teilte mit, dass er nicht nach Leipzig kommen kann."

Das Leipzig Dance Festival 2025 lockte von Freitag bis Sonntag zu Workshops, Auftritten und Feiern in die Kongresshalle am Zoo und die Tanzschule Leipzig.

Nun kennen wir aber alle das Motto "The Show Must Go On" - und so fanden die Organisatoren eine Lösung: "Let's Dance"-Star Zsolt Sandor Cseke (37) sprang bei den geplanten Workshops ein, "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (44) bei der Gala-Moderation.

Thalheim zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden: "Es waren tolle Workshops mit Zsolt und eine fantastische Moderation von Motsi."