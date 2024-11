Sex mit Schülerin und Genitalien an 16-Jähriger gerieben: 24-Jähriger vor Gericht

Dresden - Erst chatteten sie über Snapchat, dann traf sich Marcel M. (24) mit einem so kennengelernten Mädchen (16). Doch dabei soll er massiv sexuell übergriffig geworden sein. Nicht nur deshalb muss er sich nun am Landgericht Dresden verantworten.

Marcel M. (24) muss sich am Landgericht Dresden verantworten. © Peter Schulze

Er soll außerdem mehrfach mit einer 13-jährigen Schülerin geschlafen haben.

Was als Spaziergang begann, endete in Leuben auf einer Wiese in sexueller Nötigung, so die Anklage. Die 16-Jährige traf sich zum dritten Mal mit Marcel. "Heimlich", so ihre Mutter, der sie sich später weinend offenbarte.

"Mir hatte sie anfangs gesagt, sie trifft eine Freundin. Sie erzählte, sie habe sich ins Gras gesetzt, er sich neben sie. Dann habe er sich auf sie gesetzt." Laut Anklage betatschte er das Mädchen trotz Gegenwehr, rieb sein entblößtes Geschlechtsteil an ihr.

Marcel gestand die Tat, war aber angeblich davon ausgegangen, dass das Mädchen das auch will. Erst seit er in U-Haft sitzt, habe er "begriffen, dass er körperlichen Zwang ausgeübt" habe. Auch bei seinem zweiten Opfer ging er von Gegenseitigkeit aus.