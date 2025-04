Traum von Luxus bringt Futter-Verkäufer in Dresden vor Gericht

Dirk W. (49) hoffte angeblich auf einen Millionen-Geld-Segen aus Spanien. Nun hockt er wegen Betrugs vorm Amtsrichter in Dresden. © Peter Schulze

Der gebürtige Düsseldorfer soll einen Schaden von fast 200.000 Euro angerichtet haben. Im Prozess am Amtsgericht Dresden hatte er aber allerlei Erklärungen. Unter anderem den Vulkanausbruch von La Palma!

Seit Oktober 2019, so die Anklage, soll Dirk an allen Ecken und Enden gelogen und betrogen haben. So schwatzte er einer Freundin 16.000 Euro für Geldanlagen ab, ohne es zu investieren.

Er sackte 168.000 Euro Corona-Hilfe für "Kleinunternehmer" ein. Dabei jobbte er als Verkäufer für Tierfutter, wahlweise als Kellner. Dirk nächtigte in Dresdner Hotels, mietete eine Wohnung, ohne je zu zahlen.

Er kaufte in Naußlitz ein Haus für 765.000 Euro, ohne dass der Notar je Kohle sah. Und er bestellte einen Jaguar für schlappe 117.000 Euro, wo bei er sich im Autohaus als "Privatier" vorstellte...