Ekel-Prozess in Dresden: 37-Jähriger missbraucht mehrfach Kleinkinder

Dresden - Familienfeste, Weihnachtsfeiern, Besuche in Schwimmbädern, Grillpartys. All diese geselligen Anlässe nutzte Nico H. (37) laut Anklage schamlos aus. Er verging sich dort an den anwesenden Kleinkindern. Jahrelang missbrauchte der Elektrotechniker seine Opfer, ehe er endlich aufflog. Inzwischen sitzt er in U-Haft und nun ist Prozess am Landgericht Dresden.