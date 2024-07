Teenager wollen ein Date mit ihr: Frau (42) wird nach Ausweis gefragt, weil sie so jung aussieht

Bridgwater (England) - Lydia Harris ist 42 Jahre alt, doch im Gegensatz zu gleichaltrigen Frauen sieht sie bedeutend jünger aus. Was ist ihr Geheimnis?

Lydia Harris (42) wird von vielen Menschen deutlich jünger geschätzt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lyd.sj2

Die Mutter von 15 Jahre alten Zwillingen hat etwas, wonach sich wohl viele sehnen: gute Gene.

Gegenüber "Bristol Live" offenbarte die Britin, dass sie oft in Geschäften und Supermärkten sogar nach ihrem Ausweis gefragt wird, da sie so "jugendlich" aussehe. "Wenn ich ihn vorzeige, reagieren sie meist sehr verblüfft und entschuldigen sich oder sagen, dass ich noch so gut aussehe", erklärt Harris.

Bevor sie ihren jetzigen Partner Alex Brice (36) kennengelernt hat, suchte sie auf der beliebten Dating-App "Tinder" nach ihrem Traumprinzen.

"Ich habe Tinder 2020 heruntergeladen und innerhalb von vier Wochen haben mehr als 18.000 Leute bei mir nach rechts geswipt", behauptet die Blondine. Sogar 18-Jährige hätten ein Date mit ihr gewollt.

Dies sei der Grund gewesen, warum die Barkeeperin und Küchenhilfe eine Seite auf Instagram erstellte und mit dem Modeln anfing.

"Ich bekam Nachrichten mit der Frage, ob ich OnlyFans habe, und die Leute wollten wissen, warum ich so jung aussehe. Doch ich habe einfach Glück und gute Gene", so Harris.