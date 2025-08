Mitten in der Luft: Mann belästigt Urlauberin sexuell beim Parasailing

Michelle Wilson (52) wurde während eines Parasailing-Flugs offenbar von einem Mann sexuell belästigt. (Symbolfoto) © 123rf/dudeway

Gegenüber The Sun erzählte Michelle Wilson (52) ihre Geschichte.

Eigentlich wollte die Britin vor wenigen Tagen den Flug gemeinsam mit einer Freundin erleben - doch laut einem Guide sei dies aufgrund starker Winde nicht möglich gewesen.

Stattdessen wurde die 52-Jährige mit einem Mitarbeiter in das Geschirr geschnallt.

Als sie durch die Lüfte schwebten, habe sie plötzlich gespürt, wie ihre Bikinihose am Gesäß nach unten gezogen worden sei. Zudem gab sie an, der Mann habe am Gurt gezogen - vermutlich, um sie näher an sich heranzuziehen.

"Seine Beine umschlossen mich, eine Hand hielt den Fallschirm fest, die andere nicht. Dann fühlte ich, wie er mein Bein berührte", so Wilson.