Teurer Auftritt im Mittelalter-Gewand: Osterspektakulum auf Schloss Burgk

Wir haben mal nachgefragt und rechnen vor, was die Lust an originalgetreuen Auftritten kostet.

Doch das sind keine wilden Kostümpartys, sondern altehrwürdige Geschichtsgesellschaften in authentischen Gewändern. Die Vereinsmitglieder stecken nicht nur viel Zeit und Liebe, sondern auch viel Geld in ihr Hobby.

Erstürmung der Festung mit Kanonen und Muskete: Im Juni heißt es beim Historienspektakel wieder "Die Schweden erobern den Königstein". © Marko Förster

Schießen, sterben, leiden. Die 13 Mitglieder vom Historischen Verein Oederan e.V. lassen regelmäßig die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges (1618-48) wieder aufleben - seit Vereinsgründung 2009 im inzwischen 15. Jahr.

Am Osterwochenende schlagen sie ihr Zeltlager beim Mittelalterlichen Osterspektakulum auf Schloss Burgk in Freital (bei Dresden) auf. Am ersten Juniwochenende kämpfen sie beim Historienspektakel an der Festung Königsstein unter dem Motto "Die Schweden erobern den Königstein" mit.

Vereinsvorsitzender Dieter Heinrich (69) schlüpft dabei quasi in die Original-Gewandungen eines alten Oederaners: "Gottfried Holtzmüller lebte von 1609 bis 1659, starb auf Gut Hohelinde bei Oederan. Er war Offizier in der Armee von Schwedenkönig Gustav Adolf." Genau wie Heinrich heute, wenn er in historischer Offiziersuniform der Freikompanie von Gustav Adolf in die Schlacht zieht.

Seine Tochter Peggy Hoffmann (49) ist in den Feldlagern eine Marketenderin. Sie kocht, kümmert sich um die Kinder und hofft bei jedem Waffengang, dass ihr Ehemann - ein Kanonier am Mörser - heil aus dem Schlachtgetümmel zurückkommt.

"Andernfalls musste ich mich wie historisch belegt als Krankenschwester oder Hure durchschlagen."