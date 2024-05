Neue Talkrunde im Luisenhof mit Lutz Hoff: Influencerin Lyn als Überraschungsgast dabei

Dresden - Am 8. Mai lädt Moderator Lutz Hoff (73) erstmals zu seiner neuen Talkrunde "Balkongeflüster" in den Luisenhof. Nachdem die Gäste für Runde eins bereits bekannt gegeben wurden, hat sich nun überraschend noch eine Quasselstrippe hinzugesellt: Dresdner Influencerin Lyn Künstner (32).

Der Luisenhof startet nächsten Mittwoch mit einem neuen Format. Im "Balkongeflüster" lädt Moderator Lutz Hoff (73) zu einer Talkrunde in gemütlicher Atmosphäre. © Eric Münch

Drei Generationen Showbusiness treffen damit beim ersten "Balkongeflüster" aufeinander - und sie könnten unterschiedlicher kaum sein.

Auf der einen Seite Schlagerlegende und Moderator Olaf Berger (60), der inzwischen auf fast vier Jahrzehnte im Rampenlicht zurückblickt. Auf der anderen Influencerin Lyn, die sich in den vergangenen Jahren eine treue Anhängerschaft in den sozialen Medien aufgebaut hat.

Dazwischen: Reality-TV-Star Matthias Mangiapane (40), bekannt aus Formaten wie "Promi Big Brother" und dem Dschungelcamp.

"Ich würde wirklich gern mal der Frage nachgehen, wie sich das Unterhaltungsgeschäft in all den Jahren verändert hat", so Lyn gegenüber TAG24. "Als Olaf Berger mit der Musik anfing, gab es ja noch gar kein Social Media. Vielleicht hat er ja ebenso einen anderen Blick auf meinen Job, wie ich ihn auf seinen habe. Das würde ich gern mal miteinander vergleichen und auch mal schauen, wo denn die Vor- und Nachteile liegen."

Ob die Idee Realität wird, zeigt sich am Mittwochabend. Die Veranstalter versprechen eine lockere Gesprächsrunde. Themen seien im Vorfeld nicht festgelegt worden. "Es wird spannend. Ich lasse mich überraschen", sagte Lyn im Gespräch mit TAG24.