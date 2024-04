Therapeutin nennt fünf Gründe, warum Dein Partner keinen Sex mehr mit Dir will

Tracey Cox ist Expertin in Sachen Liebe und Sex. © Screenshot/Instagram/traceycoxsexauthor

Möglich ist auch, dass der Partner so erzogen wurde, nicht zu viel Sex zu wollen. "Nicht alle Männer wachsen in einem Haushalt auf, in dem Männer dazu ermutigt werden, 'ein Mann zu sein' und Sex wollen, wann immer sie können, weil es 'das ist, was Männer tun'", so die Therapeutin.

Ein letzter Grund für sexuelle Unlust, der nicht außer Acht gelassen werden darf, ist die Tatsache, dass Männer zu gestresst oder sogar depressiv sein können. "Eine Studie ergab, dass jeder fünfte Mann sagt, seine Libido sei gering, weil er durch die Arbeit zu gestresst sei", erzählt Cox.

Im schlimmsten Fall wird Stress mit Alkohol oder Antidepressiva kompensiert. "Das dämpft natürlich die Libido", so die Expertin.