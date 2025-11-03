Sie lernte ihn über Snapchat kennen: 13-Jährige tagelang im Keller missbraucht

Pennsylvania (USA) - Eine 13-Jährige verschwindet im US -Bundesstaat Pennsylvania spurlos, wenig später wird sie im Keller eines Mannes in einer Kiste gefunden.

Ki-Shawn Crumity (26) soll die 13-Jährige mehrmals sexuell missbraucht haben. © Bildmontage: Screenshot/Allegheny County Jail

Wie die US-amerikanischen Online-Nachrichtenplattform Law & Crime berichtet, lernte das Mädchen aus Louisiana den 26-jährigen Ki-Shawn Crumity über Snapchat kennen.

Er überredete sie, zu ihm nach Pennsylvania zu reisen, indem er vorgab, ihr bei ihrer Adoption helfen zu wollen - und so ihr Vertrauen gewann.

Doch als die 13-Jährige den rund 1600 Kilometer entfernten Bundesstaat erreichte, nahm die Situation eine dramatische Wendung.

Berichten zufolge soll sie im Keller von Crumity in eine Kiste gezwängt und tagelang wiederholt sexuell von ihm missbraucht worden sein.