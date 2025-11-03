Sie lernte ihn über Snapchat kennen: 13-Jährige tagelang im Keller missbraucht
Pennsylvania (USA) - Eine 13-Jährige verschwindet im US-Bundesstaat Pennsylvania spurlos, wenig später wird sie im Keller eines Mannes in einer Kiste gefunden.
Wie die US-amerikanischen Online-Nachrichtenplattform Law & Crime berichtet, lernte das Mädchen aus Louisiana den 26-jährigen Ki-Shawn Crumity über Snapchat kennen.
Er überredete sie, zu ihm nach Pennsylvania zu reisen, indem er vorgab, ihr bei ihrer Adoption helfen zu wollen - und so ihr Vertrauen gewann.
Doch als die 13-Jährige den rund 1600 Kilometer entfernten Bundesstaat erreichte, nahm die Situation eine dramatische Wendung.
Berichten zufolge soll sie im Keller von Crumity in eine Kiste gezwängt und tagelang wiederholt sexuell von ihm missbraucht worden sein.
Das Mädchen konnte aus dem Keller befreit werden
Am 30. Oktober wurde das Verbrechen durch eine Sondereinheit für Opfer von Sexualverbrechen der Polizei bekannt, die das Mädchen offenbar über Mobilfunkbewegungen aufspürte.
Das FBI erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbefehl und konnte das seit Ende Oktober vermisste Mädchen finden.
Crumity wird nun unter anderem wegen Menschenhandels und erzwungener sexueller Handlungen angeklagt. Auch ein weiterer Mann, der bei der Entführung Beihilfe geleistet haben soll, wurde festgenommen.
