Nach größerem Streit: Frau von Jill Bidens Ex-Mann tot aufgefunden
Oak Hill (USA) - Was für ein Schock: Die Ehefrau von Jill Bidens (74) Ex-Mann ist tot in ihren eigenen vier Wänden aufgefunden worden.
Linda Stevenson (†64) wurde am Sonntag leblos in ihrem Wohnzimmer entdeckt, nachdem zuvor die Polizisten gerufen worden waren.
Der Grund: In dem Haus soll es zu einem größeren Streit gekommen sein.
Bisher ist unklar, mit wem sich die 64-Jährige gestritten hat und ob ihr Ehemann, Bill Stevenson (77), etwas mit ihrem Tod zu tun haben könnte.
Was jedoch feststeht: Der 77-Jährige habe bereits mit der Polizei gesprochen und würde auch weiterhin mit den Behörden kooperieren.
Wie People berichtete, wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Anzeige erstattet. Die Ermittlungen dauern an.
"Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe, als sie eintrafen. Doch trotz ihrer Bemühungen wurde Linda Stevenson später für tot erklärt", berichtete die Polizei in einer Pressemitteilung.
Bill Stevenson war fünf Jahre lang mit Jill Biden verheiratet
Wie die 64-Jährige zu Tode gekommen ist, ist aktuell noch völlig unklar. Um dies zu klären, wurde nun eine Obduktion angeordnet.
Vor seiner Ehe mit Linda war Bill mit Jill Biden, der ehemaligen First Lady der Vereinigten Staaten, verheiratet. Die beiden gaben sich 1970 während ihrer Studienzeit das Jawort.
Leider sollte ihr Liebesglück nicht andauern. "Sie hatte bestimmte Erwartungen an diese Ehe, und die Ehe hat diese Erwartungen nicht erfüllt", erklärte Jills Biografin Julie Pace in einem Interview aus dem Jahr 2022. "Sie war unglaublich jung und wahrscheinlich ein bisschen naiv, was das Leben anging."
Nach nur fünf Jahren ließen sich die beiden wieder scheiden. Daraufhin dauerte es nicht lange, bis sich Jill in ihren derzeitigen Ehemann, Joe Biden (83), verliebte. Die beiden heirateten im Jahr 1977 und gehen bis heute gemeinsam durchs Leben.
Titelfoto: ALLISON ROBBERT / AFP