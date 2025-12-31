Nach größerem Streit: Frau von Jill Bidens Ex-Mann tot aufgefunden

Oak Hill (USA) - Was für ein Schock: Die Ehefrau von Jill Bidens (74) Ex-Mann ist tot in ihren eigenen vier Wänden aufgefunden worden.

Jill Biden (74) war fünf Jahre lang mit Bill Stevenson (77) verheiratet. © ALLISON ROBBERT / AFP

Linda Stevenson (†64) wurde am Sonntag leblos in ihrem Wohnzimmer entdeckt, nachdem zuvor die Polizisten gerufen worden waren.

Der Grund: In dem Haus soll es zu einem größeren Streit gekommen sein.

Bisher ist unklar, mit wem sich die 64-Jährige gestritten hat und ob ihr Ehemann, Bill Stevenson (77), etwas mit ihrem Tod zu tun haben könnte.

Was jedoch feststeht: Der 77-Jährige habe bereits mit der Polizei gesprochen und würde auch weiterhin mit den Behörden kooperieren.

Wie People berichtete, wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Anzeige erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

"Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe, als sie eintrafen. Doch trotz ihrer Bemühungen wurde Linda Stevenson später für tot erklärt", berichtete die Polizei in einer Pressemitteilung.