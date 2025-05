Wahnsinns-Summe: So viel verdient Micaela Schäfer mit Nacktfotos

Alles in Kürze

Micaela Schäfer (41) ist bei der Erotikmesse "Venus" Dauergast. © Denis Zielke/TAG24

Beim großen Gehaltscheck von RTL legt die brünette Beauty ihr Gehalt offen - und das kann sich sehen lassen. Vor allem die Nackedeiplattformen lassen die Kasse klingen.

"Bei OnlyFans verdiene ich circa 50.000 Euro im Monat. Bei Bestfans um die 8000 Euro", so La Mica. Hinzu kommen noch die Live-Cams, die etwa 10.000 Euro ausmachen. Heißt: Micaela kommt im Monat auf insgesamt 68.000 Euro.

Dabei sind die Auftritte als DJane nicht einmal mit einberechnet. Für etwa 30 bis 40 Auftritte werde sie im Jahr gebucht. "Pro Auftritt variiert die Gage immer, so zwischen 2000 und 4000 Euro", verrät die Erotik-Queen.

Allerdings: Von den 50.000 Euro bei OnlyFans, die den größten Teil ausmachen, bleibt nicht mehr viel übrig. Die Abgaben sind hoch. So geht ein Großteil der Summe an Agenturen oder die Plattform selbst, sodass sie am Ende auf "nur noch" 15.000 Euro kommt.