Nach Festnahme ihres Nippel-Tätowierers: Micaela Schäfer gibt Statement ab

Berlin - Diesen Schreck muss Michaela Schäfer (41) erst einmal verdauen: Der Magdeburger Tätowierer Vito H. (31) , der ihr vor rund zweieinhalb Jahren die Nippel mit Tinte pimpte und ihr Kussmund-Brustwarzen verpasste, sitzt nach einem SEK-Einsatz seit drei Wochen in U-Haft. Nun hat sich das Erotik-Model zu der Festnahme geäußert.

Der Schock bei Micaela Schäfer (41) sitzt tief. © Henning Kaiser/dpa

Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat dem umtriebigen Tattoo-Künstler schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.

Demnach soll er im Januar 2024 mit zwei Komplizen Männer zu einer Tankstelle gelockt, überfallen und ausgeraubt haben.

Wie Micaela Schäfer im Interview mit "RTL" verriet, traf sie die Nachricht wie ein Schlag.

"Das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist: wirklich? Was? Vito soll ein Verbrecher sein? Das geht mir einfach überhaupt nicht in den Kopf rein", zeigte sich La Mica fassungslos.

Immerhin kam ihr der Tätowierer ganz nah und sie vertraute ihren Körper seinen Künsten und seinem Geschick an der surrenden Nadel an.

"Ich habe ihn immer als absolut professionellen, höflichen, bodenständigen, mega ehrlichen Menschen kennengelernt", erinnerte sich die Nackt-DJane weiter im Gespräch.