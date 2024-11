Wegen IHM! Couple-Sprengerin Aurelia fällt erneut in Ungnade: "Die will halt über jeden mal drüber"

Als Melissa daraufhin Rat bei Freundin Yeliz (31) sucht, stößt ihr Aurelias Verhalten (erneut) bitterböse auf. "Immer dieses Reinzecken bei jedem, ich find das so dreist!", echauffiert sich die 31-Jährige und bestätigt Melissa in ihrer Wahrnehmung.

Stattdessen zeigt Aurelia weiterhin Interesse an Wilson, der in den vergangenen Tagen eigentlich mit Melissa angebandelt hatte, was von der einstigen "Bachelorette" natürlich nicht unbemerkt bleibt!

Nachdem Aurelia sich in der Paarungszeremonie gegen Danilo (27) entscheidet, der die Villa somit sofort verlassen muss, stößt mit Tobi (34) die letzte Geheim-Granate zur Gruppe hinzu.

Leandro (24) und Yeliz (31) kommen sich kurz vor dem Finale immer näher. © RTLZWEI

Als Aurelia beim Spiel "Flotter Dreier" nämlich Crush Wilson für einen leidenschaftlichen Kuss auswählt, den dieser genussvoll erwidert, brennen bei Yeliz und Melissa sämtliche Sicherungen durch.

"Die will halt über jeden mal drüber", ätzt Yeliz, während Melissa einfach nur "richtig schlecht" wird. Und Wilson? Der findet offensichtlich beide Frauen gut und "weiß selber nicht, was er will".

Ganz anders sieht es hingegen bei Leandro (24) und Yeliz aus, die praktisch seit ihrer ersten Begegnung aneinanderkleben wie Pattex an der Wand.

Zu einer Einladung in die Private Suite sagen die beiden natürlich nicht Nein, genießen die traute Zweisamkeit in vollen Zügen und lassen kurze Zeit später die Laken glühen. "Es gab keinen Geschlechtsverkehr, [...] aber ich bin auf meine Kosten gekommen", verrät Yeliz "am Morgen danach" mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Und auch Yasin (33) und Sophie (28) nutzen die Zeit in der Private Suite, um sich noch intensiver kennenzulernen.

Die ausgelassene Flirt-Stimmung in der Villa wird dann allerdings unterbrochen, als Moderatorin Sylvie Meis (46) mit überraschenden Neuigkeiten in die Villa einrückt und ihre Kandidaten zur "Red Flag Night Extreme" bittet. Denn gleich zwei Couples auf einmal müssen die Show kurz vor dem Finale verlassen!