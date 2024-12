Fake-Vorwürfe überschatten "Love Island VIP"-Finale: "Wenn man draußen jemanden hat, der auf einen wartet"

Die meisten Stimmen erhalten dann schließlich Chiara und Patrick, wobei Letzterer den Umschlag mit dem Preisgeld von 50.000 Euro in die Hand gedrückt bekommt. Jetzt muss er wählen: Nimmt er das ganze Geld oder gibt er der Dame an seiner Seite die Hälfte ab?

Wilson (24) hat Melissa (29) nach Ende der Dreharbeiten fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Angeblich soll er außerhalb der Show eine Freundin haben. © RTLZWEI

Bereits vor dem Finale hatte Gigi für Furore unter den Teilnehmenden gesorgt.

Auslöser war Sylvie Meis' (46) eigentlich harmlose Frage nach dem aktuellen Beziehungsstatus zwischen Wilson (24) und Melissa (29), die sich ja in der Villa vor ihrem Rauswurf näher gekommen waren.

"Ich glaub’, es ist schwierig, jemanden kennenzulernen, wenn man draußen jemanden hat, der auf einen wartet", verteilt Melissa eine Spitze gegen ihren Ex-Flirt. Aurelia (27) springt ihr zur Seite: "Als wir draußen waren, hat Wilson sie komplett ignoriert, hat sie nicht mehr beachtet."

Und der Grund für den plötzlichen Schlussstrich des "Hustlers"? Gigi offenbart: "Wilson ist mit meiner Ex zusammen." Damit meint er natürlich Dana (27), die ja schon während ihrer Teilnahme bei "Are You the One?" (AYTO) mehr oder weniger heimlich mit Wilson zusammen gewesen sein soll.

Wie auch in der Vergangenheit dementiert der "Hustler" die Vorwürfe vehement: "Das ist völliger Bullshit, ich weiß nicht, wie der da jetzt drauf kommt. Ich bin kein Fremdgeher wie manch anderer hier!" Dass ihm dabei allerdings der Schweiß buchstäblich das Gesicht herunterläuft, schieben wir jetzt einfach mal auf die heißen griechischen Temperaturen ...