Wo ist Faye Reagan? Weltbekannte Erotik-Darstellerin seit Tagen vermisst, Fans in Sorge

Sie galt als eine der ganz Großen in der Erotikbranche: Faye Reagan wird seit Tagen vermisst. (Archivbilder). © Montage: Gary, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons, Toglenn, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

In den 2000er war sie ein Star der Erwachsenenunterhaltung, bezauberte Fans und Kritiker des Genres - dann folgte der brutale Absturz. Nun wird die vielseitige Entertainerin vermisst. Darüber berichtet die Tageszeitung "Daily Star".

Zuletzt wurde Faye Reagan (36, bürgerlich Jillian Faye Henning) am 7. Mai in Las Vegas im Stadtteil East Charleston gesehen - einer Gegend die von Armut und Drogen geprägt ist, in unmittelbarer Nähe eines Obdachlosenlagers.

Faye Reagan stieg im Alter von 19 Jahren in die Erotikbranche ein, wirkte nach Informationen des Branchendienstes Fleshbot in über 440 Szenen mit, war gar unter Vertrag bei zwei renommierten Studios. In den 2010er Jahren galt sie als eine der ganz großen, begeisterte Fans weltweit.

Doch dann verschwand die versierte Darstellerin plötzlich aus der Öffentlichkeit.