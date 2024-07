Zu krasser Gewichtsverlust? Kate Beckinsale wehrt sich gegen "Ar***loch"-Follower!

Kate Beckinsale (50) hat einige emotionale Monate hinter sich. Doch ihre Freude lässt sie sich nicht nehmen. © Michael Tran/AFP

Das Video, das den Sturm an Kommentaren auslöste, teilte die Schauspielerin am Dienstag auf ihrem Instagram-Account. Darauf zu sehen: Kate in pinkem Slip und pinkem schulterfreiem Top mit Meerschweinchen-Druck auf den Brüsten vor dem Spiegel stehend. Im Haar hat sie eine schwarze Schleife und ein Netztuch, an den Füßen schwere schwarze Plateau-Stiefel mit vielen Schnallen.

Innerhalb kürzester Zeit sammelten sich Dutzende negative Bemerkungen unter dem kurzen Clip. Ein Follower fragte die 50-Jährige dreist, wo denn ihr "Arsch" geblieben sei, und ermutigte Kate, "ein paar Kniebeugen zu machen". Ein anderer schrieb: "Sie sah besser aus, als sie etwas mehr Gewicht hatte."

Manche gingen sogar noch weiter und schrieben: "Du könntest momentan nicht weniger attraktiv aussehen" oder "Wow. Nimm etwas zu essen zu dir, Fräulein. Du verkümmerst."

All diese Gemeinheiten muss man als Promi leider abkönnen, doch was man nicht muss, ist still bleiben. Kate konterte daher: "Nein, tatsächlich habe ich meinen Stiefvater auf schockierende Weise sterben sehen, meine Mutter hat Krebs im Stadium 4 und ich habe viel Gewicht durch Stress und Trauer verloren …"