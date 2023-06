Kate Beckinsale trauert um Familienmitglied: "Mein Herz ist total gebrochen"

Kate Beckinsale (49) trauert um ihre Katze, die im Alter von 19 Jahren gestorben ist. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

"Clive ist gestorben. Ich habe noch nicht den Mut, mir Bilder von ihm anzusehen. Jeder einzelne Teil meines Hauses fühlt sich an, als ob er darin sein sollte", schrieb Kate Beckinsale auf ihrem Instagram-Kanal.

"Es tut mir leid, mein Herz ist absolut und total gebrochen", so die trauernde Schauspielerin.

Die 49-Jährige ergänzte, dass sie erstmal nichts weiter von sich hören lassen werde, um den Tod ihres Katers verarbeiten zu können.

Wie sehr Beckinsale an ihrer Perserkatze hing, machen ihre früheren Beiträge in den sozialen Netzwerken deutlich.

Clive wurden von seinem Frauchen gehegt und gepflegt und erreichte ein stolzes Alter von 19 Jahren.

Im Laufe seines glücklichen Katzenlebens bekam die Fellnase exklusive Designer-Katzenkleidung und das beste Essen. Clive durfte regelmäßig in Privatflugzeugen mitreisen und am Pool der Villa in Los Angeles chillen.