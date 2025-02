16-Jährige sollte nach Syrien verschleppt werden: Bruder sitzt in U-Haft

Erfurt - Nach der mutmaßlichen Entführung einer 16-Jährigen in Erfurt sitzt der Bruder des Mädchens inzwischen in Untersuchungshaft.

Aus diesem Grund wird dem Vater und dem Bruder Freiheitsberaubung in Tateinheit mit versuchter Zwangsheirat vorgeworfen. Die Entführung ereignete sich am Freitag. Ein Augenzeugenvideo des Vorfalls, welches im Internet landete, sorgte für viel Aufmerksamkeit und könnte zu dem schnellen Fahndungserfolg beigetragen haben.

Während der Bruder noch am selben Tag in Erfurt festgenommen wurde, konnte am Sonntag der Vater und seiner Tochter in der tschechischen Hauptstadt Prag aufgegriffen werden.