Vom Flüchtlingskind zum Bischof: Joachim Wanke (†84) ist tot

Erfurts ehemaliger Bischof Joachim Wanke (†84) ist tot. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Der 84-Jährige starb am Morgen im Katholischen Krankenhaus in Erfurt, wie das Bistum mitteilte. Er wurde dort bereits seit einigen Tagen auf der Palliativstation versorgt. Wanke war der erste Bischof des 1994 wieder gegründeten Bistums Erfurt. Er galt als eine der prägendsten Gestalten der Katholischen Kirche in der DDR.

Erfurts aktueller Bischof Ulrich Neymeyr (68) nannte Wanke "einen bedeutenden Bischof und Theologen, von dem wegweisende und ermutigende Impulse nicht nur für das Leben der Katholischen Kirche in der Diaspora Ostdeutschlands ausgegangen sind, sondern auch für das Leben in der Katholischen Kirche in Deutschland".

Wanke wurde am 4. Mai 1941 in Breslau geboren und kam als Kind nach der Vertreibung der Familie aus Schlesien infolge des Zweiten Weltkriegs nach Ilmenau, wo er aufwuchs. Nach seiner Priesterweihe 1966 begann er seine Priesterlaufbahn im Eichsfeld in Nordthüringen, einer katholischen Insel in der sonst weitgehend atheistischen bis kirchenfeindlichen DDR.

Auf das Theologiestudium folgten Promotion und Habilitation, er lehrte auch am Philosophisch-Theologischen Seminar in Erfurt. 1980 wurde er zum Bischof geweiht, danach leitete er seit 1981 als sogenannter Apostolischer Administrator das Bischöfliche Amt Erfurt-Meiningen.