AfD-Bundesparteitag, Gegendemos, Konzerte von Roland Kaiser und Clueso: Herausforderndes Wochenende in Erfurt

Erfurt - Der AfD-Bundesparteitag , Demonstrationen sowie Konzerte von Roland Kaiser (74) und Clueso (46): Das Organisationstalent der Stadt Erfurt wird Anfang Juli auf eine harte Probe gestellt.

In Erfurt ist vom 3. bis 5. Juli ordentlich was los. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Das erste Juli-Wochenende in der Thüringer Landeshauptstadt hat es in sich: Am Freitagabend (3. Juli) tritt Schlager-Ikone Roland Kaiser auf dem Erfurter Domplatz auf. Einen Tag später, ebenfalls auf dem Domplatz, ebenfalls ausverkauft, spielt Clueso in seiner Geburtsstadt seine größten Hits und neuesten Songs.

Politische und gesellschaftliche Brisanz wird durch den Bundesparteitag der AfD ausgelöst, welcher am 4. und 5. Juli in der Messe stattfindet. Die Stadt rechnet mit bis zu 50.000 zusätzlichen Menschen in Erfurt. Wegen dieser Großveranstaltungen und weiteren Events sowie Gegendemos im gesamten Stadtgebiet wird es zu zahlreichen Sperrungen und Einschränkungen kommen.

Die Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) werden ihren Linienverkehr für das genannte Wochenende anpassen. So wird die Stadtbahn-Linie 2 vom 3. Juli (12 Uhr) bis zum Betriebsschluss am 5. Juli umgeleitet. Zwischen dem Gothaer Platz und dem P+R-Platz Messe findet in diesem Zeitraum kein Stadtbahnverkehr statt, gaben die EVAG bekannt.