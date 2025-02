26.02.2025 08:44 509 Amokdrohung gegen Erfurter Schule: Unterricht fällt aus, Schüler im Visier

Die Gemeinschaftsschule 8 in der Mittelhäuser Straße in Erfurt bleibt am heutigen Mittwoch (26. Februar) geschlossen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) © 123RF/udo72 Wie die Thüringer Allgemeine schreibt, wurde in der Nacht ein Schreiben von der Schulleitung an die Eltern über die Schul-App verschickt. Dort heißt es: "Aufgrund einer Bedrohungslage (Amokdrohung) müssen wir die Schule morgen schließen." Die Polizei spricht in einer von ihr veröffentlichten Mitteilung von einer "Bedrohung zum Nachteil einer Erfurter Schule". Laut den Beamten soll am Dienstag ein namentlich bekannter Schüler gegenüber mehreren Mitschülern angedroht haben, Gewalttaten auszuüben. Aus diesem Grund kam es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz. Erfurt Großeinsatz in Erfurter Wohnsiedlung: Zeugen hören Schuss und rufen die Polizei Mit einem richterlichen Beschluss wurde die Wohnung des Schülers durchsucht und der Tatverdächtige vorläufig festgenommen, teilten die Ermittler mit. Bei der Durchsuchung seien keine Waffen oder andere gefährliche Gegenstände gefunden worden. Anschließend wurde der Tatverdächtige an seine Eltern übergeben. Gegen den Schüler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Wegen dieser Vorgänge hat sich die Schulleitung entschieden, den Unterricht am Mittwoch vorsorglich ausfallen zu lassen.

