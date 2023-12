Trio nutzt Mülleimer und Einkaufswagen als Hähnchen-Grill

Erfurt - Ein Trio mit besonderen Grill-Ideen hielt am Freitag die Polizei in Erfurt auf Trapp.

Nachdem die Männer vom Mülleimer verscheucht wurden, versuchten sie ihr Hühnchen mithilfe eines Einkaufswagens zu grillen. © Polizei

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, trafen die Beamten am Freitagnachmittag auf einen bestens polizeibekannten 34-Jährigen mit über zwei Promille und zwei Begleiter im Alter von 39 und 25 Jahren in der Vilniuspassage.

Das Trio hatte offenbar großen Appetit auf ein warmes Grillhähnchen, weswegen es einen städtischen Mülleimer anzündete und sich darauf Hähnchenschenkel briet. Dabei ließen sich die Männer auch nicht davon beirren, dass ihr Grillgut im Kunststoffrauch geräuchert wurde und mit der verkohlten Beschichtung des Abfallbehälters paniert wurde.

Unglaublich: Trotz der ungewöhnlichen Zubereitungsart leckten die drei Männer sich beim Eintreffen der Polizei, nicht nur sprichwörtlich die Finger. Die Beamten setzten dem stinkenden Treiben unverzüglich mit einem Feuerlöscher ein rasches Ende.

Doch damit noch nicht genug. Das Trio schnappte sich kurz darauf einen Einkaufswagen von einem Supermarkt in der Lowetscher Straße und versuchte es erneut. Dieses Mal zeigten die Männer sich jedoch noch einfallsreicher: "In Pfadfindermanier suchten sie sich auf einem Grünstreifen Altholz, schichteten es zu einem Lagerfeuer und nutzten den Einkaufswagen als Grillrost", teilte die Polizei mit.

Wieder griffen die Beamten ein und löschten das Feuer. Hungrig und um ihre Feuerzeuge erleichtert, erhielt das Dreiergespann einen Platzverweis.