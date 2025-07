Besorgniserregende Mail: Polizei platzt in Livestream von Erfurter

Erfurt - Polizisten sind in den Internet-Livestream eines 23-Jährigen in Erfurt geplatzt.

Zuvor war bei den Ermittlern eine E-Mail eingegangen, in der der 23-Jährige als Opfer einer schweren Straftat beschrieben wird, wie die Polizei mitteilte.

Doch als die Beamten in der Nacht zum Sonntag in der Wohnung des jungen Mannes in der Andreasvorstadt eintreffen, ist dieser bei bester Gesundheit - die E-Mail hat er nach eigener Aussage nicht verfasst.

In der E-Mail heißt es laut einem Polizeisprecher, dass der 23-Jährige von seinem Lebensgefährten im Streit angegriffen worden sei und beide Männer schwer verletzt seien. Zur Sicherheit des 23-Jährigen sei der Livestream vorzeitig beendet worden.