21.06.2025 11:15 Zielsicher zur flüssigen Beute: Einbrecher hat es nur auf eines abgesehen

Kurioser Einsatz für die Erfurter Polizei am Samstagmorgen: In einem Mehrfamilienhaus stellten sie einen Einbrecher, der die Tat vor Durst begangen haben will.

Von Juliane Bonkowski

Erfurt - Kurioser Einsatz für die Erfurter Polizei am Samstagmorgen: In einem Mehrfamilienhaus stellten sie einen Einbrecher, der die Tat vor lauter Durst begangen haben will. Alles in Kürze Einbrecher in Erfurt wird von Polizei festgenommen.

Der 36-Jährige gab Durst als Tatmotiv an.

Er suchte nach Fruchtsaftgetränken im Keller.

Ein gestohlenes Fahrrad wurde bei ihm gefunden.

Der Mann musste mit Anzeige den Heimweg antreten. Mehr anzeigen Ein Einbrecher hatte am Samstagmorgen ein konkretes Ziel. (Symbolbild) © 123RF/sdecoret Wie ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Erfurt erklärte, hatten Bewohner des Hauses in der Krämpfervorstadt zuvor eine Person im Keller bemerkt, die offenbar nicht dort wohnte. Sie riefen die Polizei, die vor Ort in einer aufgebrochenen Kellerbox einen 36-Jährigen feststellte, der den Beamten nicht unbekannt war. Dessen Motiv lässt schmunzeln: "Als Grund seiner unerlaubten Anwesenheit nannte der Erfurter seinen immensen Durst, welchen er nur durch die aufgefundenen Fruchtsaftgetränke stillen konnte, die er sich gerade einverleiben wollte", so der Sprecher. Erfurt Crime Streit eskaliert: Mann prügelt seinen Kumpel im Suff aus der Wohnung Letztendlich stellten die Polizisten bei ihm aber auch ein hochwertiges Fahrrad fest, das vor Wochen im Norden der Stadt geklaut worden war. Er hat auf die Saftvorräte in einem Keller eines Mehrfamilienhauses abgesehen. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Jetzt ist der Durst des Mannes zwar gestillt, aber der Preis dafür ist hoch: Ohne Fahrrad, dafür mit einer Anzeige im Gepäck musste er den Heimweg antreten.

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/sdecoret, Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa