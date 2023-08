Drei Angriffe in Erfurt! Blumenstadt wird zur Messerstadt

Erfurt - In Erfurt sind am Wochenende bei mehreren Messerangriffen insgesamt vier Menschen verletzt worden.

Zwei Verletzte wurden in ein Krankenhaus transportiert. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Vorfälle hatten sich allesamt in der Innenstadt abgespielt, wie die Polizei mitteilte.

Am Samstag gegen 2.45 Uhr waren drei Männer in einem Lokal in der Schmidtstedter Straße aneinandergeraten. Hierbei wurde ein 21-Jähriger durch einen Faustschlag leicht verletzt.

Deutlich heftiger erwischte es dagegen einen 30-Jährigen. Ihm wurden mit einem Messer schwere Schnittverletzungen zugefügt, teilten die Beamten mit. Der Mann wurde anschließend zur Behandlung nach Jena ins Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag gegen 1.45 Uhr kam es erneut in der Schmidtstedter Straße zu einem Messerangriff. In diesem Fall wurden zwei 28-Jährige von einem Unbekannten angegriffen und leicht verletzt.

Rund 45 Minuten später musste die Polizei dann auf den Erfurter Anger ausrücken. Hier war ein 22-Jähriger von einem unbekannten Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Das Opfer wurde danach in ein Krankenhaus eingeliefert.