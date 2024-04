Einmaliger Studiengang an der Uni Erfurt: Lehramtsstudenten erhalten 1400 Euro pro Monat

Erfurt - Thüringen braucht dringend Lehrer. Ein neues Studium soll nun dafür sorgen, dass sich junge Menschen an diesen Job langfristig binden.

Thüringen braucht Lehrer, vor allem an Regelschulen, und geht dafür neue Wege. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Mit einem neuen dualen Studium für Regelschullehrer will der Freistaat den Lehrermangel bekämpfen. Interessierte können sich ab Mai bewerben. Insgesamt werden 50 Studienplätze vergeben, wie das Thüringer Bildungsministerium mitteilte.

Los geht es dann zum Wintersemester 2024/2025. Alle weiteren Lehramtsstudiengänge sollen erhalten bleiben, heißt es. Das neue duale Studium wird es an der Uni Erfurt geben.

Die angehenden Lehrer sollen den Angaben nach vom Freistaat einen Vertrag erhalten und monatlich ein Gehalt von 1400 pro Monat erhalten. Wer statt dem Bachelor- ein Master-Studium wählt, erhält monatlich 1650 Euro. Allerdings binden sie sich auch für die Zeit des Studiums und weitere fünf Jahre - inklusive des Vorbereitungsdienstes.

Mit dem neuen Studiengang soll auch der Praxisbezug steigen. Parallel zu Uni-Seminaren und Vorlesungen werden die Akademiker zusätzlich an den Regelschulen ausgebildet. Von den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Wirtschaftslehre/Technik müssen sie zwei auswählen, die sie an der Uni studieren.

Gestartet wird zu 100 Prozent an der Uni Erfurt. Ab dem dritten Semester werden die angehenden Lehrer drei Tage an der Hochschule und zwei an einer Schule verbringen. Dadurch verkürzt sich der Vorbereitungsdienst auf zwölf Monate.