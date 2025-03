28.03.2025 14:25 Drogendeals in Getränkeladen? Polizeieinsatz in Erfurt

In Erfurt kam es am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz in der Schmidtstedter Straße.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - In Erfurt kam es am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Was bislang bekannt ist. Der Bereich wurde von der Polizei abgesperrt. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen in die Schmidtstedter Straße nahe dem Hauptbahnhof ausgerückt. Vor Ort sperrten die Beamten den Bereich ab und nahmen einen Getränkeladen ins Visier. Zu den Hintergründen des Einsatzes hielt sich die Landeseinsatzzentrale bedeckt. Es handele sich um eine Durchsuchungsmaßnahme im Rauschgiftbereich, hieß es den Angaben nach. Die Polizei nahm einen Getränkemarkt ins Visier. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR Die Ermittlungen wurden von der Kripo Erfurt geführt, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Erfurt. Nach rund 45 Minuten war die Sperrung der Straße wieder aufgehoben.

Titelfoto: Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR