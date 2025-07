01.07.2025 09:40 Erfurt macht Ernst und führt Nachtfahrverbot für Mähroboter ein

In Erfurt tritt am Mittwoch das bereits angekündigte Nachtfahrverbot für Mähroboter in Kraft.

Von Simon Kremer, Christian Rüdiger Alles in Kürze Erfurt führt Nachtfahrverbot für Mähroboter ein

Verbot gilt von 30 Minuten vor Sonnenuntergang bis 30 Minuten nach Sonnenaufgang

Ziel ist der Schutz von Igeln und anderen nachtaktiven Tieren

Verstöße können mit bis zu 50.000 Euro geahndet werden

Erfurt orientiert sich an Leipzig mit ähnlicher Verordnung Mehr anzeigen Erfurt - In Erfurt tritt am Mittwoch das bereits angekündigte Nachtfahrverbot für Mähroboter in Kraft.

Mähroboter dürfen in Erfurt nicht mehr nachts fahren. (Symbolfoto) © Sascha Thelen/dpa Wie die Landeshauptstadt mitteilte, ist es damit verboten, Mähroboter eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang bis eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang zu betreiben. Damit sollen Igel und andere nachtaktive Tiere geschützt werden. Oft enden Begegnungen mit Mährobotern für Igel mit Verstümmelungen und gar tödlichen Verletzungen. Verstöße gegen die Allgemeinverfügung können laut Stadt als Ordnungswidrigkeiten mit bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Laut Stadt geht es bei dieser Maßnahme vor allem um Sensibilisierung. Erfurt orientiert sich mit dem Nachtfahrverbot an Leipzig. Dort gilt bereits eine solche Verordnung.

Titelfoto: Sascha Thelen/dpa