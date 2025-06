03.06.2025 14:06 Erstmals kann in zwei Thüringer Städten der Wohnsitz online umgemeldet werden

In Erfurt und Meiningen können Einwohner ihren Wohnsitz von nun an online an- oder ummelden.

Von Christian Rüdiger

In Erfurt und Meiningen können Einwohner ihren Wohnsitz von nun an online an- oder ummelden.

Service soll bis Jahresende landesweit verfügbar sein

Ummeldung kann mit Ausweis-App und BundID durchgeführt werden

Wohnungsgeberbestätigung ist für Mieter erforderlich

Wie das Thüringer Innenministerium erklärte, sind es die ersten beiden Städte in Thüringen, die den Service anbieten. Bis zum Jahresende soll den Angaben nach die digitale Ummeldung des Wohnsitzes im kompletten Freistaat möglich sein. "Die Bürgerinnen und Bürgern profitieren von diesem nutzerfreundlichen Service. Sie sind flexibel, sparen Zeit und Wege. Die elektronische Wohnsitzanmeldung kann bequem am Smartphone, Tablet oder heimischen PC durchgeführt werden – und das unter Einhaltung aller behördlichen Datenschutzstandards", heißt es auf der Internetseite der Stadtverwaltung Erfurt. Um sich bequem von zu Hause aus umzumelden, ist die kostenlose Ausweis-App des Bundes und die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises oder die elektronische ID-Karte sowie ein behördliches Nutzerkonto (BundID) erforderlich. Nach der erfolgreichen Authentifizierung mit der Ausweis-App können die Daten aus dem Melderegister abgerufen und aktualisiert werden. Wer zur Miete wohnt, lädt noch die Wohnungsgeberbestätigung hoch und sendet den Antrag ab. Der Adressaufkleber mit der neuen Adresse wird dann per Post an die neue Meldeadresse geschickt. Bei einem Umzug haben Bürgerinnen und Bürger 14 Tage Zeit, um sich umzumelden. Erfurt gehört neben Meiningen zu den Pilot-Kommunen in Thüringen.

Titelfoto: Stadtverwaltung Erfurt