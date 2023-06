Es hört einfach nicht auf: Zwei Straßenbahnunfälle in Erfurt

In Erfurt kommt es immer wieder zu Unfällen unter Beteiligung von Straßenbahnen. Allein in dieser Woche sind es schon drei. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Vorfall Nummer eins ereignete sich bereits am Mittwochnachmittag - gegen 13.45 Uhr. In der Magdeburger Allee auf Höhe der Eislebener Straße war eine Fußgängerin an einer roten Ampel über die Straße gelaufen.

Dabei wurde sie von einer Straßenbahn erfasst. Der Fahrer der Tram konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Die 54-jährige Dame wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Donnerstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, krachte es dann erneut in Thüringens Landeshauptstadt, weil ein 47-jähriger VW-Fahrer auf Höhe der Erhard-Etzlaub-Straße verbotenerweise gewendet hatte.

Zu diesem Zeitpunkt nahte eine Straßenbahn heran. Ein Zusammenstoß konnte auch in diesem Fall nicht mehr verhindert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 35.000 Euro, berichtet die Polizei.

Der Straßenbahnfahrer erlitt bei dem Vorfall einen Schock, der Autofahrer wurde leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Nordhäuser Straße war nach dem Unfall für 45 Minuten voll gesperrt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Bereits am Montag war es in Erfurt zu einem Unfall mit Beteiligung einer Straßenbahn gekommen. Ein Rentner war an einem Bahnübergang in der Nordhäuser Straße über die Gleise gegangen und hatte dabei die stadteinwärts fahrende Straßenbahn übersehen.