24.04.2024 15:26 Bombendrohung an Evangelischer Schule in Erfurt: Gebäude von Polizei umstellt

An der evangelischen Gemeinschaftsschule in Erfurt hat es am heutigen Mittwoch eine Bombendrohung gegeben.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - An der evangelischen Gemeinschaftsschule in Erfurt hat es am heutigen Mittwoch eine Bombendrohung gegeben. Die Beamten konnten nichts Verdächtiges finden. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa Noch vor dem Beginn der ersten Unterrichtsstunde war die Drohung bekannt geworden, teilte die Polizei mit. Den Angaben nach hatte ein bislang noch unbekannter Verfasser die Mail am Dienstagabend an die Schule geschrieben. Der Unterricht fiel wegen der Bombendrohung am heutigen Mittwoch komplett aus. Die Schüler wurden von der Schulleitung nach Hause geschickt bzw. von ihren Eltern abgeholt. Erfurt Tote Person zwischen Gleisen: Hauptbahnhof Erfurt am Samstagmorgen gesperrt Die Bildungseinrichtung wurde von der Polizei umstellt und mit Sprengstoffspürhunden durchsucht. Gegen 11 Uhr gaben die Einsatzkräfte Entwarnung, eine Bombe konnte nicht gefunden werden. Die Polizei ermittelt nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Titelfoto: David Inderlied/dpa