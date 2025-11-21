Lagerbrand in Sondershausen, Straße voll gesperrt

Sondershausen (Kyffhäuserkreis) - Das Lager einer Firma in Sondershausen hat am Freitagmorgen Feuer gefangen.

In Sondershausen fing das Lager einer Firma am Freitagmorgen Feuer. © Silvio Dietzel

Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach brach der Brand gegen 07.30 Uhr in der Langen Straße aus.

Durch die Flammen sei es zu einer erheblichen Rauchentwicklung gekommen, weshalb Anwohnerinnen und Anwohner gebeten werden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Lange Straße ist derzeit voll gesperrt. Die Feuerwehr befindet sich weiterhin im Löscheinsatz.