Autos fangen nach Kreuzungscrash in Erfurt Feuer

Erfurt - Nachdem am Samstagnachmittag ein Mazda und ein Opel in Erfurt zusammengekracht waren, fingen die beiden Autos Feuer. Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Die beiden Autos erlitten Totalschaden. © Polizei

Der 34-jährige Mazda-Fahrer war gegen 14 Uhr auf der Rudislebener Allee aus Richtung Ichtershausen kommend unterwegs und wollte nach links in die Straße Am Lützer Feld einbiegen.

Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei jedoch einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Opel (Fahrerin: 75) und die Autos stießen zusammen.

Die 75-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Autos wurden stark beschädigt. Vermutlich aufgrund der Motorhitze in Verbindung mit austretenden Betriebsstoffen der Autos mit Verbrennungsmotor fingen die Wracks Feuer.

Die Freiwillige Feuerwehr Arnstadt konnte das Feuer zügig löschen.