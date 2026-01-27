Gegen Lkw gekracht: Fahranfänger verliert auf glatter Straße die Kontrolle

Erfurt - Einem jungen Opel-Fahrer wurden am Montagabend die winterlichen Straßenverhältnisse in Erfurt zum Verhängnis.

Der Opel-Fahrer (19) verunfallte auf der winterglatten Straße in Erfurt. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Wie die Polizei berichtet, hatte der 19-Jährige auf der glatten Fahrbahn in der Nordhäuser Straße die Kontrolle bei einem Spurwechsel über sein Auto verloren.

Der Opel krachte daraufhin mit einem am Straßenrand geparkten Lkw sowie einem Verteilerkasten einer Ampel zusammen.

Der Fahranfänger überstand den Unfall unverletzt. Nichtsdestotrotz entstand ein enormer Schaden.