Gegen Lkw gekracht: Fahranfänger verliert auf glatter Straße die Kontrolle
Erfurt - Einem jungen Opel-Fahrer wurden am Montagabend die winterlichen Straßenverhältnisse in Erfurt zum Verhängnis.
Wie die Polizei berichtet, hatte der 19-Jährige auf der glatten Fahrbahn in der Nordhäuser Straße die Kontrolle bei einem Spurwechsel über sein Auto verloren.
Der Opel krachte daraufhin mit einem am Straßenrand geparkten Lkw sowie einem Verteilerkasten einer Ampel zusammen.
Der Fahranfänger überstand den Unfall unverletzt. Nichtsdestotrotz entstand ein enormer Schaden.
Konkret beziffert wird der Sachschaden auf rund 33.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern aktuell noch an, teilten die Beamten mit.
Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa