Großeinsatz am Erfurter Busbahnhof: Gruppen bewerfen sich mit Glasflaschen, Polizist verletzt

Großeinsatz der Polizei in Erfurt. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Ein 26-Jähriger hatte in der Schmidstedter Straße auf dem Dach eines BMW gegessen. Laut Polizeiangaben schrie der junge Mann herum, stellte Glasflaschen auf dem Auto ab und verursachte Kratzer im Lack. Im weiteren Verlauf soll er eine Flasche in Richtung einer Gruppe - bestehend aus drei Personen - geworfen haben, ohne jemanden zu treffen.

Dieser Wurf war für alles, was folgte, der Auslöser, denn der 26-Jährige schloss sich daraufhin einer weiteren Gruppe auf der gegenüberliegenden Straßenseite an.

Anschließend bewarfen sich mehrere Menschen im Alter von 17 bis 44 Jahren mit Glasflaschen. Hierbei wurde zunächst niemand verletzt. Bei den Beteiligten sollen unter anderem Abiturienten, Obdachlose sowie weitere Personen dabei gewesen sein.

Als wenig später ein Großaufgebot der Polizei vor Ort eintraf, konnten die Gruppen voneinander getrennt werden. Während der Maßnahmen warf jedoch eine 38-Jährige eine Glasflasche in Richtung eines Beamten auf den Boden. Die Flasche zerbrach, wodurch ein Polizist von einem Splitter leicht verletzt wurde.