Totaler Stress in Erfurt: Worauf sich Reisende am Wochenende einstellen müssen

Erfurt - Die Bundespolizei rechnet damit, dass Tausende Menschen an diesem Wochenende im Rahmen des AfD-Bundesparteitags und der Konzerte von Roland Kaiser (74) und Clueso (46) per Bahn nach Erfurt kommen.

In Erfurt wird es voll am Wochenende. Allein zu Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag werden mehrere Zehntausend Menschen erwartet. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Der Erfurter Hauptbahnhof nehme dabei eine wichtige Zubringerfunktion ein, teilte die Bundespolizei mit. "Es wird über das gesamte Wochenende hinweg voll im Erfurter Hauptbahnhof und auf schienengebundenen Wegen rund um Erfurt", sagte der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Erfurt, Karsten Täschner.

"Bei unfriedlichen und störenden Aktionen, die die öffentliche Sicherheit rund um den Bahnverkehr beeinträchtigen, wird die Bundespolizei konsequent einschreiten. Es sind daher auch Beeinträchtigungen in Betriebsabläufen denkbar", betonte Täschner. Die Beamten seien jedoch bestrebt, die Beeinträchtigungen auf ein unabdingbares Maß zu reduzieren.

Neben dem AfD-Bundesparteitag selbst seien 30 Versammlungen, Kundgebungen und Veranstaltungen angemeldet. Dazu kommen zwei große Konzerte von Schlagerikone Roland Kaiser (Freitagabend, 3. Juli) und von Clueso (Samstagabend, 4. Juli) auf dem Erfurter Domplatz.