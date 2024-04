Hauptbahnhof Erfurt teilweise gesperrt: Polizei, Sanitäter und Feuerwehr im Einsatz

Erfurt - Zugreisende in Thüringen müssen am Samstagvormittag mit teils erheblichen Behinderungen rechnen.

Am Erfurter Hauptbahnhof ist der Zugverkehr aktuell nur eingeschränkt verfügbar. © Martin Schutt/dpa

Wegen eines Polizeieinsatzes am Hauptbahnhof Erfurt fallen in der kommenden Stunde Züge nach München und Frankfurt am Main aus. Auch Regionalzüge in Richtung Nordhausen seien betroffen.

Vor Ort soll es einen Unfall gegeben haben.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind im Einsatz, wie die Landeseinsatzzentrale erklärte. Nähere Details konnte die Polizei noch nicht mitteilen.