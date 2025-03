Junger Mann von Trio verprügelt: Polizei schnappt 17-Jährigen

Erfurt - In Erfurt wurde am Wochenende ein junger Mann von einer Gruppe angegriffen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 21-Jährige am Samstagabend gegen 21 Uhr in der Schillerstraße attackiert.

Den Angaben nach war ein Trio auf den jungen Mann aufmerksam geworden. Sie liefen anschließend auf ihn zu und griffen den jungen Mann aus bislang noch unbekannten Gründen an.

Nachdem die Gruppe ihr Opfer mit Schlägen und Tritten malträtiert hatte, ergriff sie die Flucht.